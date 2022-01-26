إدارة الشبيبة تطالب بمنحها الفوز على البساط لغياب المنافس

الكاف ستتخذ قرارها في قضية نادي روايال ليوبارتس الأستواتيني

يتجه فريق شبيبة القبائل للتأهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكاف دون أن يلعب مباراة الإياب أمام منافسه الأسواتيني، روايال ليوبارتس، لعدم قدرة هذا الأخير على التنقل إلى الجزائر، لإجراء المواجهة في موعدها المحدد اليوم الخميس على السادسة مساء.

وواجه فريق روايال ليوبارتس الأسواتيني صعوبات كبيرة في التنقل إلى الجزائر من أجل مواجهة شبيبة القبائل، في مباراة إياب الدور التصفوي المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بسبب توقف حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة،حيث كان متجها إلى تركيا قبل التحاقه بالجزائر بفعل العواصف الثلجية التي تضرب هذه المنطقة،و إلى غاية كتابة هذه الأسطر مازال منافس الشبيبة عالقا في مطار القاهرة الدولي.

وتنتظر إدارة الشبيبة قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص هذه المواجهة، التي تأجلت في ثلاث مناسبات بسبب الفريق المنافس الذي تحجج بصعوبات السفر في ظل القيود التي فرضت حاليا على المسافرين، لتفشي متحور أوميكرون، خاصة في منطقة جنوب إفريقيا.

وبحسب مصادر مقربة من بيت الكناري، فإن شبيبة القبائل مصرة على لعب المباراة اليوم، وفي حالة حدوث العكس فهي تطالب بمنحها الفوز على البساط لغياب المنافس، خاصة أن المسألة أصبحت خارجة عن نطاقها وبدأت تؤثر على مشوار الفريق في البطولة المحلية والتزامات الداخلية، ما قد يتسبب له في خلافات مع مسؤولي الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، التي ربما لن تتساهل مع الفريق في قادم الأيام، علما أن الشبيبة لديها مباراتان مؤجلتان في البطولة بسبب المشاركة القارية.

للإشارة، فإن نتيجة مباراة الإياب انتهت بفوز روايال ليوبارتس الأسواتيني على شبيبة القبائل بهدف لصفر، كما تعد هذه المواجهة الأخيرة من الدور التصفوي علما أن قرعة دور المجموعات أجريت في شهر ديسمبر الماضي، ووضعت الفائز من هذه المواجهة في المجموعة الثانية التي تضم شبيبة الساورة، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والاتحاد الليبي.

ل. ط