إدارة “الكناري” تحيل عددا من اللاعبين الشبان على المجلس التأديبي (فيديو)

فريق شبيبة القبائل لأقل من 19 سنة

قرّرت إدارة شبيبة القبائل إحالة بعض لاعبي فريق أقل من 19 سنة، بالإضافة إلى المشرفين عليهم، على مجلس التأديب.

وجاء قرار إدارة الشبيبة بعدما تم تداول مقطع فيديو، يظهر بعض لاعبي فريق أقل من 19 سنة، وهم يسبحون ببركة بملعب أول نوفمبر بعد الحصة التدريبية.

وفي بيان لها، عبرت إدارة “الكناري” عن أسفها لمثل هذا السلوك، وأضافت: ” قامت إدارة على الفور بإيقاف اللاعبين المعنيين والموظفين المشرفين عليهم الذين يتحملون مسؤولية ضمان حسن سلوك وصحة المجموعة”.

وتابعت:” سيمثل اللاعبون بالإضافة إلى المشرفين عليهم قريبا أمام المجلس التأديبي”.