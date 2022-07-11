إدارة “الكناري” تُزيل حاجزا أرّقها كثيرا

تنفّست إدارة نادي شبيبة القبائل، الإثنين، الصّعداءَ. بعد أن قامت بِتحييد عائق كبير أرّق مسؤولي الفريق عند بداية التحضير للموسم الجديد.

وتمكّنت إدارة الرئيس يزيد ياريشان من تسديد ديون عالقة قيمتها 84 مليون دينار، لها صلة بِمستحقّات مالية للاعبين سابقين للفريق. على غرار المهاجمين: شاكر قدور شريف الذي يرتدي حاليا زيّ نجم مقرة، وحمزة بانوح الذي انتقل إلى أهلي البرج ثم نصر حسين داي، وزكريا بولحية الذي يخوض تجربة احترافية في نادي الإمارات الإماراتي.

وكان شبح إقصاء “الكاف” لِفريق شبيبة القبائل من خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا، التي تنطلق في سبتمبر المقبل، يحوم حول بيت النادي، في حال عدم تسديد المستحقّات المالية للاعبيه.

وتتّهم إدارة يزيد ياريشان الرئيس السابق للشبيبة شريف ملال، بِإغراق النادي في وحل أزمة مالية حادّة قبل رحيله، بينها عدم تسوية المستحقّات المالية للاعبين.

وستُركز إدارة نادي “الكناري” بعد إزالة هذا الحاجز، وبِكلّ أريحية، على تحضيرات فريقها الكروي للموسم الجديد.