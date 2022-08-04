إدارة المولودية تُدافع عن الحارس ملالة

الحارس أسامة ملالة بِزيّ أواسط الجزائر في البطولة العربية 2022 بِالسعودية.

ندّدت إدارة نادي مولودية الجزائر بِالانتقادات اللاذعة، التي وُجّهت إلى حارس مرمى فريقها الكروي أسامة ملالة.

وقدّم الحارس أسامة ملالة عروضا فنية سلبية، في مباراة المنتخب الوطني أواسط أمام نظيره المصري، وتسّبب إلى حدّ كبير في اهتزاز شباكه ثلاث مرّات، وتوديع البطولة العربية من الدور نصف النهائي.

وحمّل الجمهور الجزائري الحارس ملالة مسؤولية إقصاء أواسط “الخضر”، بِارتكابه أخطاء وُصفت بـ “البدائية” (أشرطة الفيديو الثلاثة المُدرجة أدناه).

وقالت إدارة نادي “العميد” في بيان لها، الخميس، إنها تُجدّد ثقتها في الحارس ملالة، وتُثمّن المواهب الفنية التي يحوزها، وجدارته بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط.

واعتبرت إدارة المولودية أن ملالة لاعب فتيّ (19 سنة)، والأخطاء جزء من رياضة كرة القدم. وتوقّعت لِحامي عرين فريقها الكروي أن يستفيد كثيرا من دروس البطولة العربية أواسط، وتحسين مستواه الفني في قادم الاستحقاقات.

وكانت إدارة نادي مولودية الجزائر قد جلبت الحارس أسامة ملالة، من شباب باتنة في صيف 2021، لِمدّة 3 مواسم. لكنها ضمّته فيما بعد إلى فريق الأواسط.