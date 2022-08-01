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رياضة

إدارة المولودية جلبت فريقا جديدا من اللاعبين!

علي بهلولي
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إدارة المولودية جلبت فريقا جديدا من اللاعبين!
ح.م
خير الدين مرزوقي يُوقّع عقد انضمامه إلى المولودية.

أمسى خير الدين مرزوقي، الإثنين، اللاعب رقم “11” الذي تنتدبه إدارة نادي مولودية الجزائر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأمضى المهاجم مرزوقي (29 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان “العميد”. بعدما كان يرتدي زيّ شباب بلوزداد في الموسم الماضي.

ويحجز ابن عين الدفلى لِنفسه مقعدا في صفوف المنتخب الوطني المحلّي، ويوجد في أفضل رواق لِخوض بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وفضلا عن المدرب البوسني فاروق خادزيبيغيتش، جلبت إدارة المولودية فريقا بِأكمله من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد. فهل كانت الانتدابات سياسة مدروسة؟ أم أن مسؤولي المولودية تعوّدوا على وفرة المال (سوناطرك)، ولا يُعيرون أدنى اهتمام لِهذا الجانب الحيوي؟

بقيت الإشارة، إلى أن ذكر رقم “11” لاعبا، لم يشمل العناصر التي تنتمي إلى فئة الأواسط، وجلبتهم إدارة مولودية الجزائر من أندية أخرى. لأن القائمة سترتفع “آليا”.

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