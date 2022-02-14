إدارة الميلان تتّفق مع بن ناصر على تمديد عقده

مالديني استجاب لشروط النجم الجزائري

أكدت مصادر إعلامية إيطالية أن إدارة نادي ميلان، متصدر بطولة الدرجة الأولى الإيطالية، توصلت إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر بشأن تمديد تعاقده مع الفريق.

وحسب ما كشفه موقع “فوتبول نيوز 24” الإيطالي، الأحد، فإن باولو مالديني، المدير الرياضي للنادي الإيطالي استجاب لجميع مطالب بن ناصر، وتجاوز معه كافة النقاط الخلافية، التي كانت تعيق عملية ترسيم العقد الجديد، الذي سيمتد إلى غاية صيف 2026.

وحسب نفس المصدر، فإن العقد الجديد سيعطي الحق للميلان للتفاوض مع الأندية التي ترغب في التعاقد مع بن ناصر، في المقابل سيستفيد اللاعب من رفع راتبه، حيث سيتحصل النجم الجزائري على 3.2 ملايين يورو سنوياً.

واستنادا لذات المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن تمديد بن ناصر تعاقده مع النادي سيتم في الأيام القليلة القادمة، فحسم هذه المسألة تسمح للنادي من ضمان استقرار تشكيلته، خاصة وأن الأمر يتعلق بلاعب مهم للغاية بالنسبة إلى المدرب ستيفانو بيولي.

وإلى جانب بن ناصر، كانت إدارة الميلان قد نجحت مؤخرا في تمديد عقد النجم الفرنسي، ثيو هيرنانديز إلى غاية موسم 2026، لتنجح بذلك في تأمين بقاء واحد من أفضل المدافعين في الفريق في آخر موسمين، والذي كانت عديد الأندية ترغب في خطفه.

هذا وكان مدرب الفريق بيولي أثنى على إمكانيات بن ناصر واصفا إياه باللاعب المهم: “إسماعيل يتواجد حاليا في قمة جاهزيته البدنية، إنه لاعب يبذل مجهودات كبيرة فوق أرضية الميدان، كما أنه يعرف كيفية التصرف بالكرة عندما تكون بين قدميه، إنه عنصر مهم جدا بالنسبة لنا”.

في سياق متصل، ومثلما جرت عليه العادة في كل مشاركاته، كان أداء إسماعيل بن ناصر في المستوى وساهم في الفوز الثمين الذي حققه، الأحد، الميلان أمام سامبدوريا، بنتيجة (1_0) لحساب الجولة 25 من الكالتشيو الإيطالي، وهو الفوز الذي سمح لرفقاء الدولي الجزائري من اعتلاء ريادة الترتيب.