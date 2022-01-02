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رياضة

إدارة الميلان لم تستطع إقناع بن ناصر

علي بهلولي
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إدارة الميلان لم تستطع إقناع بن ناصر

لم تتمكّن إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي من إقناع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر هذا الأيّام، بِتجديد العقد.

ويرتبط متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وأجّلت إدارة نادي “الروسونيري” المفاوضات إلى غاية انتهاء نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، كما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، الأحد.

وينطلق بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري في رحلة الاحتفاظ بِاللقب الإفريقي، بداية من الـ 9 من جانفي الحالي، في منافسة كروية قارية تنتهي بِتاريخ الـ 6 من فيفري المقبل.

وتمنح إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لاعبها بن ناصر أجرة سنوية قيمتها 1.8 مليون أورو، وهي مبلغ “زهيد”، مقارنة بِما يتقاضاه عديد زملائه في الفريق، وأيضا بِالخدمات التي يُقدّمها أحسن لاعب في “كان” 2019.

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