إدارة الوفاق تستنكر وترفع دعوى قضائية وتطالب بتعويضات

بعد أحداث ملعب 8 ماي بسطيف

استنكرت إدارة وفاق سطيف أحداث الشغب التي تلت مباراة الفريق مع شباب قسنطينة في إطار الجولة السادسة من البطولة المحترفة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما قررت رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تعرض لها الملعب.

وقالت إدارة الوفاق في بيان نشر أمس على موقع النادي:” أعربت إدارة وفاق سطيف وإدارة ملعب 8 ماي 45 عن استنكارها الشديد للتصرفات غير المسؤولة وأعمال الشغب التي قام بها أنصار الفريق الزائر شباب قسنطينة بعد نهاية المباراة التي جرت في ظروف جيدة فوق الميدان وفي المدرجات من جانب أنصار الوفاق الذين تحلوا بالروح الرياضيةّ، مضيفة: “في وقت عملت إدارة النادي أيضا بالتنسيق مع رجال الأمن على وضع أنصار شباب قسنطينة في أحسن الظروف، وفي المقابل قاموا بكسر الكراسي واجتياح أرضية الميدان وتخريب بعض محتويات الملعب مع محاولة تمزيق البساط ورشق رجال الشرطة”، وأنهت إدارة الوفاق بيانها قائلة: “وباعتبار كون وفاق سطيف هومالك الملعب من خلال عقد الإيجار والاتفاقية المبرمة مع إدارته، فإن الإدارة سترفع القضية لدى الجهات المعنية من أجل المطالبة بالتعويضات اللازمة على قدر الخسائر التي سيتم جردها من طرف الجهات القانونية المختصة”.