-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد أحداث ملعب 8 ماي بسطيف

إدارة الوفاق تستنكر وترفع دعوى قضائية وتطالب بتعويضات

ع. ع
  • 112
  • 0
إدارة الوفاق تستنكر وترفع دعوى قضائية وتطالب بتعويضات

استنكرت إدارة وفاق سطيف أحداث الشغب التي تلت مباراة الفريق مع شباب قسنطينة في إطار الجولة السادسة من البطولة المحترفة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كما قررت رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تعرض لها الملعب.

وقالت إدارة الوفاق في بيان نشر أمس على موقع النادي:” أعربت إدارة وفاق سطيف وإدارة ملعب 8 ماي 45 عن استنكارها الشديد للتصرفات غير المسؤولة وأعمال الشغب التي قام بها أنصار الفريق الزائر شباب قسنطينة بعد نهاية المباراة التي جرت في ظروف جيدة فوق الميدان وفي المدرجات من جانب أنصار الوفاق الذين تحلوا بالروح الرياضيةّ، مضيفة: “في وقت عملت إدارة النادي أيضا بالتنسيق مع رجال الأمن على وضع أنصار شباب قسنطينة في أحسن الظروف، وفي المقابل قاموا بكسر الكراسي واجتياح أرضية الميدان وتخريب بعض محتويات الملعب مع محاولة تمزيق البساط ورشق رجال الشرطة”، وأنهت إدارة الوفاق بيانها قائلة: “وباعتبار كون وفاق سطيف هومالك الملعب من خلال عقد الإيجار والاتفاقية المبرمة مع إدارته، فإن الإدارة سترفع القضية لدى الجهات المعنية من أجل المطالبة بالتعويضات اللازمة على قدر الخسائر التي سيتم جردها من طرف الجهات القانونية المختصة”.

مقالات ذات صلة
منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

الرئيس تبون يريد ثورة في قطاع الفلاحة

الرئيس تبون يريد ثورة في قطاع الفلاحة

التأمين على السفر.. حقوق يجهلها الجزائريون!

التأمين على السفر.. حقوق يجهلها الجزائريون!

اتفاقيتان لمرافقة الطلبة الراغبين في إنشاء مؤسسات

اتفاقيتان لمرافقة الطلبة الراغبين في إنشاء مؤسسات

سوناطراك تطلق مشاريع تنموية لفائدة سكان ولايات جنوبية

سوناطراك تطلق مشاريع تنموية لفائدة سكان ولايات جنوبية

قرارات الرئيس تبون لصالح الفلاحة غير مسبوقة

قرارات الرئيس تبون لصالح الفلاحة غير مسبوقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد