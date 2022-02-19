إدارة الوفاق تعاقب جحنيط و بن بلعيد وتنذر اللاعبين المتسببين في المشاكل

قرّر مجلس إدارة وفاق سطيف، إحالة اللاعبين أكرم جحنيط و أمين بن بلعيد على المجلس التأديبي، وإنزالهما إلى فريق الرديف بداية من الأحد..

وقالت إدارة الوفاق السطايفي في بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أنه تم اتخاذ القرار في حق اللاعبين، بمثولهما أمام المجلس التأديبي، بعد العودة من السفرية المقبلة إلى جنوب إفريقيا، مع عدم تنقلهما مع الفريق”.

وأضافت إدارة الوفاق : “تم توجيه آخر إنذار لباقي اللاعبين المتسببين في المشاكل وكل من يتطاول على وفاق سطيف، الذي يبقى أكبر من أي لاعب أو مسيّر”.

كما تقرر تدوين غيابات اللاعبين عن التدريبات، من طرف محضر قضائي.

وأكدت إدارة “النسر السطايفي” في الأخير أنها إحترمت ما تم الإتفاق عليه مع اللاعبين حول منح المباريات، وقامت بتسويتها قبل مباراة الترجي، ووضعت اللاعبين في أحسن الظروف.

ويأتي قرار إدارة وفاق سطيف، كأول رد فعل منها على الهزيمة التي منيّ بها الفريق أمام الرجاء البيضاوي، وهي المواجهة التي سبقتها عدة مشاكل من بينها مطالبة اللاعبين بالمستحقات ليلة اللقاء، ما أثر على تركيز التشكيلة.