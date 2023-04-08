إدارة الوفاق تعلن عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة وفاق سطيف عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة اتحاد العاصمة، التي يحتضنها ملعب 8 ماي بسطيف، سهرة السبت.

وسيتم فتح أبواب ملعب 8 ماي بسطيف للأنصار على الساعة الثامنة ليلا، حيث ستخصص سبعة أبواب من أجل دخول وخروج الأنصار في ظروف جيدة.

وستنطلق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمدرجات المكشوفة والمغطاة، على الساعة الخامسة ونصف مساء، على مستوى أكشاك ملعب 8 ماي.

وحدد سعر تذاكر المدرجات المغطاة بـ 400 دج، وتذاكر المدرجات المكشوفة ب 300 دج.

كما أكد بيان إدارة الوفاق أن انطلاق بيع عملية التذاكر الخاصة بالمنصة الشرفية “ب” من فئة 2000 دج، انطلقت صبيحة السبت بداية من الساعة العاشرة ونصف على مستوى مقر النادي بحي بومرشي.

ويستقبل فريق وفاق سطيف، الضيف اتحاد العاصمة سهرة السبت بداية من العاشرة ليلا، في إطار الجولة الـ 22 من الرابطة المحترفة الأولى.