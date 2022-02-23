إدارة الوفاق توضح بعد تكفل شركة “مدار” بسفرية جنوب إفريقيا

أصدرت إدارة وفاق سطيف بيانا بخصوص سفرية الفريق إلى جنوب إفريقيا، بعد إعلان إدارة شباب بلوزداد أمسية الثلاثاء، تكفلها بمصاريف تنقل “النسر السطايفي” إلى دوربان لمواجهة نادي أمازولو..

وقالت إدارة الوفاق في بيانها: “وقع إتفاق بين إدارتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد، على التنقل في رحلة مشتركة خاصة إلى بوتسوانا أين سيلعب سباب بلوزداد، ثم المواصلة بوفد الوفاق إلى جنوب إفريقيا”.

وأضافت: “وبسبب أمور تقنية تعذر تنقل الفريقين في طائرة واحدة ما جعل الوفاق في ورطة، ما حتم على إدارة النادي التواصل مع وزارة الشباب والرياضة، للتدخل وإيجاد حل للمشكل”.

وتابعت إدارة وفاق سطيف في بيانها: “وبعد تدخل الجهات المعنية، قررت إدارة “شركة مدار” التكفل بمصاريف الرحلة، في إطار تحمل المسؤولية والعلاقات الأخوية بين الناديين”.

وتوجهت إدارة الوفاق بالشكر إلى كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وإدارة شركة “مدار” ورئيس “الفاف”، على مساندتهم للنادي.