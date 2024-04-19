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رياضة

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

علي بهلولي
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إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا
ح.م

أصدرت إدارة نادي وفاق سطيف مساء الجمعة بيانا، له صلة بِراهن فريقها لِكرة القدم.

وقالت إدارة نادي “النّسر الأسود” في البيان، إن أطرافا مُغْرِضَةٌ ما زالت تعمل في الخفاء ضدّ فريق الأسود والأبيض، وأنّها تعتزم مُلاحقتهم قضائيا. دون الكشف عن الأسماء.

وأضافت أن المالك الجديد للأسهم (شركة سونلغاز) ورث تركة بالية (وضعية مالية كارثية)، صعّبت من عملية الدّفع بِالفريق نحو تحقيق النتائج المأمولة لدى جماهيره العريضة.

واختتمت إدارة وفاق سطيف البيان، تقول إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تاريخ لم تُعلن عنه، لِتقديم المزيد من التفاصيل.

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