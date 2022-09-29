إدارة براست تعلن فسخ عقد بلايلي بالتراضي

أعلنت إدارة نادي براست الفرنسي، الخميس، فسخ عقد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي رسميا، وذلك بطلب منه لأسباب شخصية.

وجاء ذلك في بيان للنادي نشره على موقعه الإلكتروني.

وحسب إدارة النادي، فإنه تقرر بالتراضي فسخ عقد اللاعب بلايلي، والذي يمتد إلى جوان 2023، وانها تتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي.

وأكدت الإدارة أن ما تم تداوله حول اللعاب في الإعلام لا يهمها، لأنها حياته الخاصة، مؤكدة أن سبب فسخ العقد هو ظروف بلايلي الصعبة بعيدا عن العائلة والتي منعته من مواصلة هذا المشوار.