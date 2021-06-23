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رياضة

إدارة براست تفتح لِبلقبلة باب الرّحيل

علي بهلولي
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إدارة براست تفتح لِبلقبلة باب الرّحيل

منحت إدارة نادي براست الفرنسي للاعبها الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، رخصة تغيير الأجواء في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك على لسان المسؤول غريغوري لورينزي المدير الرياضي لِنادي براست، في مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام المحلي، الأربعاء. حيث أوضح أن بلقبلة هو اللاعب الوحيد في فريقه الذي يُمكنه خوض تجربة احترافية أخرى إن رغب في الرّحيل.

ويرتبط متوسط الميدان هاريس بلقبلة (27 سنة) مع نادي براست الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

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