إدارة برشلونة تمنع لاعبيها من الاستحمام وتناول الطّعام في مقرّ النّادي

لجأت إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى ما يُعرف بـ “سياسة التقشّف”، بِسبب معاناتها ضائقة مالية حادّة.

وبلغت ديون فريق برشلونة نحو نصف مليار أورو، وهو ما أجبر إدارة النّادي على اتّخاذ بعض الإجراءات لِتطويق هذه الأزمة.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الإسبانية، فإن إدارة نادي “البلاوغرنا” لجأت إلى جملة من التدابير، أبرزها:

– غلق مطعم النّادي، وإجبار اللاعبين على تناول طعام الغذاء في منازلهم.

– مطالبة اللاعبين بِالاستحمام في بيوتهم بعد التدريبات، تجفيفا لِارتفاع فاتورة استهلاك المياه.

– مطالبة الأولياء يِتحمّل نفقات إيفاد أبنائهم إلى مدرسة التكوين “لا ماسيا” ذهابا وإيّابا، وإيقاف خدمة النّقل التي كانت تُموّلها خزينة النّادي.

– إيقاف الدّعم المالي الذي كانت تُقدّمه إدارة نادي برشلونة لِبعض الفرق الإسبانية. وبِعبارة أوضح، كان مسؤولو “البارصا” يُقدّمون أغلفة مالية لِبعض الفرق المحلّية، نظير الاعتناء بِالمواهب، خصّيصا من أجل تحويلها لاحقا إلى برشلونة.

– تخفيض الرّواتب، سواء تعلّق الأمر بِالموظفين أو العمّال أو اللاعبين أو المدربين أو غيرهم.

– إبرام اتّفاقيات لِإنعاش الخزينة، على غرار حقوق البثّ التلفزيوني أو الإلكتروني.