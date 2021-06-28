إدارة بشكتاش تقترب من حسم صفقة رشيد غزال

حضّرت خطة بديلة تحسبا لأي فشل

أحرزت إدارة نادي بشكتاش التركي تقدما كبيرا في مفاوضاتها مع إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بخصوص شراء عقد الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم النادي التركي الموسم الماضي بعد أن قاده إلى الفوز بالثنائية المحلية باقتدار.

وكان غزال لعب لصالح بشكتاش بنظام الإعارة لموسم واحد قبل أن يعود إلى ليستر، الذي يرتبط به بعقد ينتهي شهر جوان عام 2022، ودخل الأتراك منذ نهاية الموسم الفارط في مفاوضات طويلة مع النادي الانجليزي من أجل الوصول إلى اتفاق بضم غزال، لكن ذلك مر بعدة عقبات، وقال موقع “فوتو ماك” التركي، إن إدارة بشكتاش تقترب من حسم صفقة نجم نادي موناكو الفرنسي السابق، بعد أن نجحت في تخفيض المطالب المالية لإدارة ليستر من 10 إلى 6 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي سيسعى النادي الأسود والأبيض توفيره رغم المصاعب المالية التي يمر بها.

من جهة أخرى، أكد نفس المصدر بأن استجابة بشكتاش لمطلب ليستر المالي سيتجسد خلال الساعات المقبلة، وبعدها سيتفرغ لمحاولة إيجاد حل وسط بينه وبين نجم “الخضر”، بخصوص الراتب السنوي، بعد أن طالب غزال بـ3.5 مليون يورو، في حين كان النادي التركي اقترح عليه في وقت سابق مبلغ 1.5 مليون يورو، وتخوفا من تعثر مفاوضات محتمل بين غزال وبشكتاش بخصوص الراتب السنوي، قالت مصادر إعلامية تركية إن إدارة بطل الدوري التركي الممتاز أعدت ورقة بديلة، تتمثل في أندروس تاوسوند نجم نادي كريستال بالاص الإنجليزي، الذي يمكنه الانتقال إلى بشكتاش في صفقة انتقال حر، حيث يتواجد الدولي الانجليزي السابق في وضعية نهاية عقد مع النادي اللندني، ولا يستبعد اللعب الدوري التركي إن توصل مع بشكتاش إلى اتفاق جيّد، ولو أن الأولوية القصوى بالنسبة للنادي الأسود والأبيض هي ضم رشيد غزال.

يجدر الذكر، أن جماهير بشكتاش أثنت كثيرا على غزال، بعد أن رفض التفاوض مع الأندية التركية الأخرى التي كانت تريد خطفه من فريقها، وعلى رأسها نادي غلطة سراي، حيث رد على ذلك قائلا: “لن ألعب في تركيا إلاّ لبشكتاش”، ما زاد من شعبيته الجارفة هناك.