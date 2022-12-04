إدارة بشكتاش تُصّر على ضم آدم وناس لتعويض غزال

لأنه مرشح للغياب لنحو 3 أشهر كاملة

تصّر إدارة نادي بشكتاش التركي على ضم الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي ليل الفرنسي، في خطة لتعويض زميله في “الخضر”، رشيد غزال، الذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب خضوعه لجراحة في القدم، ولا يتوقع أن يعود إلى المنافسة قبل شهر فيفري المقبل، ما جعل الأتراك يبحثون عن خليفة لأفضل لاعب لديهم خلال الموسمين الأخيرين.

وكان آدم وناس انضم إلى نادي ليل الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع معه عقدا إلى غاية عام 2024، قبل أن يصبح المطلب الأول لدى نادي بشكتاش التركي، مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا، حيث كشفت صحيفة”فوت ماك” التركية، عن أن سينول غونيش المدرب الجديد لبشكتاش، معجب كثيرا بمؤهلات آدم وناس، ويرى فيه اللاعب الأنسب لتعويض الجزائري، رشيد غزال، ولن يعود الأخير إلى الملاعب، سوى بعد فترة لن تكون بالقصيرة، وهو الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه لإصابة معقدة.

وكشفت صحيفة “فوت ماك” التركية، عن وجود جس نبض من طرف إدارة بشكتاش، لمعرفة مدى رغبة وناس في الانتقال إلى تركيا، خاصة وأنه يبدو مرتاحا في فرنسا، وسيكون وناس مطالبا بتحديد مستقبله، إما بالاستمرار في الشمال الفرنسي حيث وجد راحته، واستعاد بريقه، أو سيغير موقفه وسيخوض مغامرة في تركيا، سيستفيد منها ماليا، باعتبار أن بشكتاش مستعد لمنحه راتبا سنويا محترما، علما أن نجم نادي نابولي السابق لعب 10 مباريات منذ بداية الموسم مع ليل، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة أخر.

إلى ذلك، كان غزال عانى من الكثير من المشاكل الصحية مع نادي بشكتاش منذ بداية الموسم الجاري، منها إصابة في مشط القدم بعد مواجهة نادي ألانيا سبور خلال الأسبوع الثاني من البطولة التركية، كما أصيب بالتهاب رئوي حاد زاد من معاناته الصحية وأطال فترة ابتعاده عن فريقه بشكتاس، ويخضع غزال لبرنامج تأهيل طويل وقد يتطلب الأمر فترة تتراوح ما بين الـ2 إلى 3 أشهر من أجل العودة إلى الملاعب، مشيرا أن إدارة الأسود والأبيض ستراقب عن كثب عملية تعافي جناح “الخضر” بالتشاور مع الطاقم الطبي للنادي، وشارك رشيد غزال مع فريقه بشكتاش التركي هذا الموسم في خمس مواجهات سجل خلالها هدفين وساهم في صناعة هدف واحد.

يجدر الذكر، أن رشيد غزال تخلف عن آخر تربصين للمنتخب الوطني في سبتمبر ونوفمبر بسبب الإصابة، وكان الظهور الأخير له مع كتيبة جمال بلماضي في شهر جوان الماضي في اللقاء الودي التحضيري ضد منتخب إيران.