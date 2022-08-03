إدارة بلوزداد تدفع أموالا طائلة للاعبين والمدربين ولا تُرمّم الملعب!

في ظلّ تدفّق مياه حنفية "البايلك" بِسخاء

دوّنت لجنة معاينة ملاعب البطولة الوطنية، الأربعاء، بعض الملاحظات السلبية حول ميدان “20 أوت 1955” بِالعناصر، مسرح مواجهات البطل فريق شباب بلوزداد.

ومعلوم أن رابطة الكرة المُحترفة شكّلت مُؤخّرا لجنة، تقوم بِمعاينة ملاعب أندية بطولة القسم الوطني الأوّل، قبل انطلاق المنافسة في منتصف سبتمبر المقبل. لِمنحها أهلية احتضان المقابلات الرسمية أو العكس.

وضربت اللجنة موعدا آخر بِتاريخ الـ 21 من أوت الحالي، لِتعود وتتفقّد ملعب “20 أوت” مرّة أخرى، ثم تمنح إدارة نادي شباب بلوزداد رخصة احتضان المقابلات بِهذا الميدان، أو تُجبرها على الانتقال إلى ملعب آخر.

ووجب التذكير بِأن إدارة نادي شباب بلوزداد جلبت عدّة لاعبين في الآونة الأخيرة، على غرار المهاجم المغترب والدولي السابق إدريس سعدي، وإسحاق بوصوف الذي ما زال مُرتبطا بِعقد مع نادي لومال البلجيكي. فضلا عن التعاقد مع مدرب تونسي مُمثّل في التقني نبيل الكوكي، وبرمجة معسكر إعدادي يدوم أسبوعَين بِهذا البلد ذاته الذي يُجاورنا من الجهة الشرقية، ولا نتحدّث عن تسمين “المُطبّلين” (الدّفاع عن مسؤولي النادي مقابل دسّ الحلوى في جيوبهم/ ضمّهم ضمن الوفد المسافر إلى تونس، مثلا). ما يعني أنها دفعت أموالا طائلة هذه الأيّام، لكن لم تُكلّف نفسها عناء ترميم ملعب فريقها الكروي!