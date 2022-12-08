إدارة بلوزداد تصدر بيانا حول حادثة “الاعتداء” على الأنصار

استنكرت إدارة شباب بلوزداد، الاعتداءات التي تعرض لها أنصار الفريق، خلال عودتهم على متن قطار ” الثنية – العاصمة”، بعد نهاية مباراة إتحاد العاصمة بملعب الدار البيضاء.

ووصفت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها الاعتداءات التي تعرض لها أنصار الفريق بالوحشية، وقالت: “تتأسف إدارة الفريق على الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الأنصار و حتى المسافرين العزل، و من تخريب للأملاك العمومية”.

وأضاف البيان: “تستنكر إدارة الشباب جملةً و تفصيلاً هذه الأعمال الهمجية التي أدت إلى تعرض أنصارنا لإصابات متفاوتة من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية بمحطة واد سمار”.

وقرّرت إدارة شباب بلوزداد تخصيص اليوم الخميس، لمداومة طبية بملعب 20 أوت 1955 لمعالجة و متابعة كل الحالات التي تعرضت للاعتداءات .

وتوجهت إدارة “الشباب” بالشكر للسلطات العمومية و قوات الأمن “التي اتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة للإطاحة بالأشخاص الذي قاموا بهذا الاعتداء السافر”.

وطالبت في الأخير بمتابعة المعتدين على الأنصار قضائيا، “وتطبيق القانون بما يتلاءم مع خطورة أفعالهم”.