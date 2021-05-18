إدارة بلوزداد تضغط على الكاف قبل لقاء الترجي

تقدم مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، بقيادة المدير الرياضي حسين ياحي، برسالة خاصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وطالب النادي الجزائري الكاف بضرورة ضبط كافة الأمور خلال لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي.

وحسب مصادر صحفيى فإن شباب بلوزداد طالب الكاف، “بضرورة إجراء المواجهة وسط أجواء تنظيمية وتحكيمية محكمة، مثلما كان عليه الحال في لقاء الذهاب”.

وكان نادي شباب بلوزداد، قد فاز الإثنين على نظيره التونسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي. وأكدت إدارة بلوزداد أن مباراة الإياب ستحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، “وهو ما يتطلب تعيين طاقم تحكيم في مستوى الحدث، لتشريف الكرة الإفريقية”.