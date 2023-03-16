-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة بلوزداد توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الزمالك

عمر سلامي
  • 188
  • 0
إدارة بلوزداد توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الزمالك
أرشيف
أنصار شباب بلوزداد

دعت إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق للتحلي بالروح الرياضة خلال مباراة الزمالك المصري.

وقالت إدارة الشباب في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للنادي: ” تدعو إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق الأوفياء إلى التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة المقبلة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا ضد نادي الزمالك المصري”.

كما دعت أنصار الفريق الأوفياء إلى : “تجنب رمي المقذوفات و الألعاب النارية إلى أرضية الملعب كي لا يتعرض النادي إلى عقوبات من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد تحرم الفريق من جمهوره في الأدوار المقبلة”.

ويستقبل شباب بلوزداد الزمالك المصري، سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

مقالات ذات صلة
عوّار يضبط مع بلماضي موعد قدومه في هذا التاريخ

عوّار يضبط مع بلماضي موعد قدومه في هذا التاريخ

حرمان الجمهور من ملخصات القسم الثاني سيتسبب في تجاوزات

حرمان الجمهور من ملخصات القسم الثاني سيتسبب في تجاوزات

بِالفيديو: خسارة شبيبة الساورة في الكويت

بِالفيديو: خسارة شبيبة الساورة في الكويت

لاعب آخر مُغترب يصطفّ في طابور طويل لِاستلام دعوة “الخضر”

لاعب آخر مُغترب يصطفّ في طابور طويل لِاستلام دعوة “الخضر”

ملعب البليدة بِحلّة جديدة

ملعب البليدة بِحلّة جديدة

الجزائر تحتضن الألعاب العربية الصيف المقبل

الجزائر تحتضن الألعاب العربية الصيف المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد