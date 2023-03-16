إدارة بلوزداد توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الزمالك

دعت إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق للتحلي بالروح الرياضة خلال مباراة الزمالك المصري.

وقالت إدارة الشباب في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للنادي: ” تدعو إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق الأوفياء إلى التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة المقبلة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا ضد نادي الزمالك المصري”.

كما دعت أنصار الفريق الأوفياء إلى : “تجنب رمي المقذوفات و الألعاب النارية إلى أرضية الملعب كي لا يتعرض النادي إلى عقوبات من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد تحرم الفريق من جمهوره في الأدوار المقبلة”.

ويستقبل شباب بلوزداد الزمالك المصري، سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.