إدارة بلوزداد تُفنّد انضمام سعيود إلى الطائي السعودي

فنّدت إدارة نادي شباب بلوزداد، الأربعاء، انتقال نجم فريقها الكروي أمير سعيود إلى نادي الطائي السعودي.

وقالت إدارة نادي شباب بلوزداد في بيان لها: “تُوضّح إدارة نادي شباب بلوزداد، أن صانع الألعاب أمير سعيود، لم يُوقّع لِحد الآن لِأي نادٍ مثلما تمّ الإعلان عنه، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدّة أندية خليجية وعربية، وذلك حسبما كشفه اللاعب لإدارة الفريق. من جهة أخرى، تُؤكد إدارة الشباب أنّها مازالت تنتظر ردّ سعيود، بعد التفاوض معه في وقت سابق، وأنها تُصرّ على تجديد عقده مع النادي”.

وكانت إدارة نادي الطائي السعودي قد نشرت تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء، فحواها استفادتها من خدمات أمير سعيود، لِمدّة موسمَين من الآن.

وانقضت مدّة عقد أمير سعيود (30 سنة) مع نادي شباب بلوزداد في الـ 2 من جويلية الماضي، بعد أن قدم إلى الفريق من نادي اتحاد العاصمة في جانفي 2019.

ويعني تفنيد إدارة نادي شباب بلوزداد، أن أنصار الفريق العاصمي على موعد جديد مع “مسلسل” أو “ملف” اسمه سعيود.