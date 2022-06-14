إدارة بلوزداد تُلغي حفل التتويج تعاطفا مع أسرة اللاعب “بن حمودة”

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، الثلاثاء، عن إلغاء حفل تتويج فريقها بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وكان شباب بلوزداد قد أضاف إلى رصيده في الأيّام القليلة الماضية لقب البطولة الوطنية التاسع، والتتويج الثالث على التوالي. فقرّرت إدارة النادي تنظيم حفل لِأنصار الفريق، بِملعب “5 جويلية 1962”.

وفسّرت إدارة نادي شباب بلوزداد قرار الإلغاء، بِالظرف الأليم الذي تمرّ به الكرة الجزائرية، والمتمثّل في وفاة اللاعب الدولي بلال بن حمودة وصديقه سيد أحمد واتيت.

وقالت إدارة نادي الأحمر والأبيض إنه من غير اللائق – أخلاقيا – إقامة الأفراح، في ظرف أليم.