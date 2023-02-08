إدارة بوروسيا مونشغلادباخ تبرر عدم بيع بن سبعيني في الميركاتو الشتوي

اللاعب الجزائري سيغادر مجانا الصيف المقبل

برر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، فيركوس كلوب، عدم بيع الإدارة للدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية وتفادي رحيله الصيف المقبل مجانا، مشيرا إلى أن إدارة الفريق لم تحصل على عروض فعلية من الأندية التي كانت ترغب في الفوز بخدمات الظهير الأيسر الجزائري، رغم تصدره لأخبار الانتقالات في ألمانيا وإيطاليا وفي دوريات أخرى.

وكان بن سبعيني انضم إلى نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني شهر أوت 2019، بعقد يمتد لأربع سنوات، وينتهي شهر جوان المقبل على وجه التحديد، ورفض نجم “الخضر” تجديد عقده مع النادي الألماني رغم العروض المتعددة التي قدمتها له إدارة فريقه، لعدم اقتناعه بالعرض المالي ورغبته في تغيير الأجواء واللعب مع ناد أكثر طموحا.

وقال المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ، الأربعاء، في تصريحات إعلامية ردا على سؤال متعلق بوضعية الثنائي رامي بن سبعيني وماركوس تورام المتواجدين في وضعية نهاية عقد، ولماذا لم تقم الإدارة ببيعهما خلال الميركتو الشتوي الماضي: “لم يكن لدينا عرض لأي من اللاعبين على الطاولة”، مضيفا: “لهذا السبب نحن سعداء، لأن اللاعبين سيلعبان أيضًا النصف الثاني من الموسم معنا، ونأمل أن يساعدانا في تحقيق أهدافنا الموسمية”، وجاءت إجابة فيركوس مفاجئة للمتابعين، خاصة أن وسائل الإعلام الألمانية كانت تتحدث منذ فترة عن عديد الأندية التي كانت ترغب في ضم بن سبعيني على وجه التحديد، وعن عدم قيام غلادباخ بأي تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي استعدادا للرحيل المرتقب للاعب الجزائري، قال فيركوس: “ليس هناك فائدة من اتخاذ هذا الإجراء في هذه الفترة، لأننا نستعد للتغييرات المتوقعة خلال الصيف، ونحن نحتاج لكل مواردنا المالية في تلك الفترة”.

من جهة أخرى، كانت مصادر إعلامية ألمانية كشفت خلال الأيام القليلة الماضية بأن رامي بن سبعيني حسم مستقبله بالانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أنه اتفق على كل شيء بخصوص عقده الجديد مع دورتموند، كما أنه أخبر زملاءه في بوروسيا مونشغلادباخ بهذا القرار، وأرجع نفس المصادر قرار الدولي الجزائري بالانتقال إلى دورتموند لرغبته في المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بصفة دورية، كما فضل البقاء في ألمانيا بعد أن تعود على الأجواء هناك بدل التحول إلى دوري آخر يتطلب منه فترة من التأقلم، ورغم أن بعض المتابعين كانوا يتوقعون رحيله إلى الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن تواجد على رادار بعض الأندية هناك.