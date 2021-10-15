إدارة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني غاضبة من بلماضي

بسبب إصراره على حضور بن سبعيني رغم الإصابة

كشف المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، ماكس إبرال، بأن فريقه لم يكن سعيدا بقرار مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، المتعلق باستدعاء المدافع رامي بن سبعيني للتواجد في تربص منتخب بلاده الماضي رغم معاناته من إصابة، بدليل أن الظهير الأيسر لم يتمكن من المشاركة في مباراة النيجر المزدوجة واضطر لمغادرة التربص مباشرة بعد المباراة الأولى التي لعبت بالجزائر يوم 8 أكتوبر الماضي.

وقال، الخميس، ماكس إبرال خلال ندوة صحفية قبل مواجهة نادي شتوتغارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، مساء اليوم، ردا على سؤال متعلق بوضعية بن سبعيني: “بن سبعيني أصيب في الفترة الأخيرة ولم يكن متاحا للمشاركة في المباريات”، مضيفا: “رغم المجهودات التي بذلناها للاحتفاظ به خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصّر على حضوره للمعسكر”، وختم: “من الواضح أن هذا الأمر لم يشعرنا بالسعادة”، في إشارة إلى غضب الألمان من قرار جمال بلماضي.

من جهته، عبر المدير الفني لنادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، النمساوي آدي هوتر، عن سعادته لعودة رامي بن سبعيني إلى أجواء التدريبات، وقال في نفس الندوة الصحفية مع مديره الرياضي: “أنا سعيد بمغادرة رامي بن سبعيني لتربص منتخب بلاده مبكرا من أجل مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي”، وتابع: “لقد تعرض لعديد الإصابات في الفترة الماضية وهو بحاجة للوقت من أجل استعادة مستوياته والبقاء في صحة جيّدة”.

وكان بن سبعيني عانى كثيرا منذ بداية الموسم من كابوس الإصابات، الذي حرمه من المشاركة في خمس مباريات كاملة من أصل سبعة لعبها فريقه في الدوري الألماني، حيث اكتفى بالمشاركة في مباراة ونصف (135 دقيقة من أصل 180 دقيقة ممكنة)، وهو الذي يعد من أبرز أوراق النادي الأساسية.