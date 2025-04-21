إدارة ترجي مستغانم تقرّر دخول الأنصار مجانا في لقاء مقرة

قرّرت إدارة ترجي مستغانم دخول أنصار الفريق مجانا في المباراة المقبلة أمام الضيف نجم مقرة، في إطار الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء قرار إدارة “الترجي” من أجل تحفيز الأنصار للتوافد بأعداد غفيرة من أجل منح الدعم المعنوي اللازم للتشكيلة.

وقالت إدارة ترجي مستغانم في بيان لها: “تُعلم إدارة الفريق أنصارها الأوفياء عن مجانيّة الدخول للمباراة القادمة أمام الضيف نجم مڤرة”.

وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى وقوفكم وتشجيعكم لنا خاصة في هذا الوقت الحساس”.

ويصارع فريق ترجي مستغانم من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، إذ يحتل المركز الـ15 بـ22 نقطة، متأخرا بنقطتين عن منافسه في المباراة المقبلة، نجم مقرة الذي يحتل المركز الـ14، فيما يتواجد اتحاد بسكرة في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.