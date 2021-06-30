إدارة تفينتي الهولندي تحت الضغط بسبب رامز زروقي

بسبب العروض الكثيرة التي وصلته مؤخرا

أثار المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، الشكوك حول مستقبل الدولي الجزائري، رامز زروقي، بعد أن ترك الانطباع بأن هناك ضغطا كبيرا على إدارة فريقه بسبب العروض، التي وصلت لاعب الوسط الواعد بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول في الدوري الهولندي الممتاز، وهو الذي كان صرح في وقت سابق بأن الدولي الجزائري باق في الفريق، ولا توجد أي رغبة لدى الإدارة في بيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه تراجع نوعا ما عن هذا الموقف بحديثه عن الاتفاق الأفضل للطرفين.

وقال ستروير في تصريحات لقناة “أر تي في أوست” الهولندية بخصوص خطة الإدارة خلال سوق التحويلات الصيفية للحفاظ على نجومه، وفي مقدمتهم الجزائري رامز زروقي والهولندي جايدن أوسترفيلد: “أتوقع عدم رحيل أي لاعب، نفضل الإبقاء على لاعبينا الجيّدين والموهوبين”، وتابع المدير الرياضي: “عدة أندية طلبت زروقي، لكن من الأفضل لنا وللاعب نفسه البقاء مع الفريق لموسم إضافي..”، قبل أن يضيف: “لقد لعب موسما واحدا فقط في الدوري الهولندي الممتاز ومن الأفضل أن يبقى مع الفريق لعام آخر”، ما يبرز وجود رغبة لدى إدارة تفينتي بالاستثمار في اللاعب الجزائري والحصول على أفضل عرض مالي ممكن عند بيعه.

إلى ذلك، عزز المسؤول الهولندي هذه الفرضية الاستثمارية عندما قال: “من الأفضل للاعب والنادي أن يبقى هذا النوع من اللاعبين لعام آخر”، وشدد: “يمكننا بيع زروقي بمبلغ معيّن خلال الميركاتو الحالي، لكن في حال واصل تألقه الموسم المقبل وطوّر مستواه سنحصل على عرض أفضل لنا وله”، علما أن خريج أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي شارك مع نادي تفينتي في 31 مباراة من أصل 34 في مسابقة الدوري الهولندي، تمكن خلالها من صناعة هدفين وترك انطباع بامتلاكه لجودة لعب عالية وهامش تطور قد يضعه مع أبرز اللاعبين في القارة العجوز خلال المستقبل القريب.