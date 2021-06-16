إدارة تفينتي الهولندي ترفض بيع رامز زروقي

رغم اهتمام عديد الأندية بخدماته

حسم نادي تفينتي الهولندي مستقبل الدولي الجزائري، رامز زروقي، بشكل مبكر بالتأكيد على بقائه مع الفريق الموسم المقبل، ورفض كل العروض التي ستصله خلال فترة التحويلات الصيفية بعد أن تصدر اسمه لائحة أكثر لاعبي النادي الهولندي طلبا خلال هذا الميركاتو.

وكانت وسائل إعلام هولندية أكدت في الفترة الأخيرة بأن نجم “محاربي الصحراء” الجديد مطلوب لدى عدة أندية فرنسية، دون تحديد أسمائها، مرجعة التهافت الكبير على خريج أكاديمية أجاكس أمستردام الهولندي إلى المستويات الجيّدة التي قدمها مع المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة، وأنهى المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، الجدل الدائر بخصوص رامز زروقي من خلال التأكيد على أن فريقه غير مستعد للتفريط في لاعبه الواعد مبكرا وبعد تجربة قصيرة مع الفريق الأول لنادي تفينتي.

وقال ستروير في تصريحات نقلها موقع “توبانتيا” الهولندي بخصوص مستقبل زروقي: “هذا اللاعب بدأ لتوّه اللعب مع الفريق الأول لنادي تفينتي، ولا يمكننا بيع لاعبين بهذه السرعة”، في إشارة إلى عدم وجود أي استعداد لدى إدارة النادي الهولندي للتفريط في نجمه الجزائري، وبالفعل شارك زروقي هذا الموسم لأول مرة بصفة منتظمة مع نادي تفينتي في الدوري الهولندي الممتاز، حيث لعب 31 مباراة من أصل 34 في مسابقة الدوري، تمكن خلالها من صناعة هدفين وترك انطباع بامتلاكه لجودة لعب عالية وهامش تطور قد يضعه مع أبرز اللاعبين في القارة العجوز خلال المستقبل القريب.

واعترف الموقع الهولندي بأهمية لعب زروقي مع المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن مشاركة اللاعب الشاب في مباريات زامبيا وبوتسوانا ومالي وتونس، سمحت له بتصدر اهتمام عدة أندية بعد أن تابعت مردوده الجيّد مع المنتخب الجزائري رفقة أبرز نجومه، وعلى رأسهم رياض محرز.