إدارة تفينتي الهولندي تستقر على بيع زروقي هذا الصيف

وصلته عروض من أندية هولندية وإسبانية وإيطالية وفرنسية

استقرت إدارة نادي تفينتي الهولندي على بيع نجمها الجزائري، رامز زروقي، الصيف المقبل، بعد أن كانت دخلت في صراع قوي معه خلال الفترة الماضية، عندما رفضت تسريحه إلى نادي فينورد روتردام خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة، ما أثار حفيظة زروقي، الذي كان يرغب في خوض تجربة أقوى والسير في منحنى تصاعدي في مشواره الكروي، وأوعزت مصادر إعلامية هولندية الرغبة القوية لإدارة تفينتي في تسويق لاعب خط الوسط القوي إلى نيتها في تدعيم خزينة النادي المالية.

وكان المدير الرياضي لنادي تفينتي، يان ستروير، أكد بأن الدولي الجزائري رامز زروقي سيغادر الفريق بنسبة كبيرة نهاية الموسم الجاري، وهو الذي كان عارض رحيله في فترة سابقة من أجل دعم الأهداف الموسمية للفريق في الدوري الهولندي، من منطلق أن نجم “الخضر” من أبرز ركائز النادي الهولندي، وقال ستروير في تصريحات تلفزيونية لشبكة “إيه إس بي إن” الأمريكية: “إدارة النادي قررت بالفعل بيع رامز زروقي هذا الصيف، كون النادي يحتاج إلى جني الأموال من الانتقالات حتى يتمكن من شراء لاعبين”، وأضاف: “البيع سيتم والمدير الفني للفريق على علم بذلك، لكن ليس بأي ثمن.. هناك أندية جيدة تفاوض النادي وسيكون انتقالًا جيدًا، أعتقد ذلك”.

وكانت وسائل إعلام هولندية أكدت دخول أندية جديدة من إسبانيا وإيطاليا على الخط في صفقة زروقي، بالإضافة إلى ناديي فينورد روتردام وأجاكس أمستردام الهولنديين وبعض الأندية الفرنسية، ما يبعث الصراع على ضم الدولي الجزائري ويسمح لتفينتي بالحصول على عرض مالي جيّد، وهو الذي كان رفض خلال الميركاتو الشتوي الماضي عرضا بقيمة 4 ملايين يورو من نادي فينورد، وأصرّ على الحصول على مبلغ يوازي السبعة ملايين يورو، ويرتبط زروقي مع نادي تفينتي بعقد يمتد لصيف 2024، وتسعى إدارة النادي لبيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل منح الفريق الأموال اللازمة لتعزيز تشكيلته بعناصر جديدة، تفاديا لبقائه لموسم آخر، ثم رحيله مجانا، وتقدر شبكة “ترانسفير ماركت” القيمة السوقية لرامز زروقي بـ7 ملايين يورو، لكن النادي الهولندي يسعى لبيعه بأكثر من هذا المبلغ بكثير.

يجدر الذكر، أن رامز زروقي يعد من ركائز نادي تفينتي بدليل أنه خاض 27 مباراة معه بمختلف المنافسات منذ بداية الموسم الجاري، نجح خلالها في تقديم تمريرتين حاسمتين، وغاب الدولي الجزائري عن 3 مباريات فقط، واحدة بداعي العقوبة ومباراتين بداعي الإصابة، ما يبرز أهميته في حسابات النادي الهولندي.