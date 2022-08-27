إدارة تفينتي الهولندي تشهر “فيتو” الرفض في وجه زروقي

رغم إصرار نجم "الخضر" على الرحيل

قررت إدارة نادي تفينتي الهولندي غلق باب الرحيل بصفة رسمية في وجه الدولي الجزائري، رامز زروقي، رغم العرض المغري الذي وصلها بخصوص نجم خط وسطها ورغبته القوية في تغيير الأجواء، وتزامن قرار النادي الهولندي مع صدمة الإقصاء من التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال موقع “توبانتيا” الهولندي في تقرير له إن إدارة تفينتي لن تقبل الآن بأي عرض بخصوص نجمها الجزائري، رامز زروقي، وأغلقت ملف تحويله بصفة نهائية، وأكد: “لن يقبل تفينتي بعد الآن أي عروض من أندية أخرى في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات”، وتابع: “أبلغ المدير الرياضي لنادي تفينتي، يان ستروير، وكيل أعمال الدولي الجزائري، رامز زروقي، الأسبوع الماضي أنه بعد يوم 25 أوت، لن يكون هناك أي نقاش حول انتقال اللاعب إلى فينورد”، ما يبزر الموقف الصارم لإدارة تفينتي بخصوص تمسكها بخدمات نجمها الجزائري، خاصة أنها رفضت عرضا أوليا لفينورد في وقت سابق.

واستدل الموقع الهولندي بتصريح للمدير الرياضي لتفينتي، يان ستروير، الذي رد على سؤال بخصوص وضعية زروقي: “يعلم الجميع أنه في مثل هذا الوقت لا يزال من الصعب للغاية الحصول على لاعبين”، مضيفا: “نريد أيضًا أن نظل أقوياء. مع هذا التعداد يجب أن نكون قادرين على الحصول على موسم جيّد”، في إشارة إلى تمسك تفينتي بخدمات كل لاعبيه وفي مقدمتهم زروقي.

وتابع: “أتفهم رغبة زروقي في الانتقال إلى فينورد، لكن على النادي أيضًا التفكير في نفسه. لا يزال رامز (زروقي) لاعبا شابًا. إذا قدم موسما آخر جيّدا فستنهال عليه العروض الموسم المقبل”.