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رياضة
المدير الرياضي للنادي أشاد به كثيرا

إدارة تفينتي الهولندي تصر على بقاء زروقي

توفيق عمارة
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إدارة تفينتي الهولندي تصر على بقاء زروقي

وجه المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، نصيحة قوية للدولي الجزائري، رامز زروقي، ونجم الفريق، تحسبا للموسم المقبل، عندما طالبه بالبقاء مع تفينتي رغم العروض المغرية التي وصلته في الفترة الأخيرة، حسب العديد من وسائل الإعلام الهولندية، عطفا على تألقه هذا الموسم.

وأسهم رامز زروقي في النتائج الكبيرة التي سجلها نادي تفينتي هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الهولندي برصيد 68 نقطة، ليتأهل بذلك للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وصنّف المحللون اللاعب الجزائري في قائمة أفضل اللاعبين في تفينتي والدوري الهولندي.

وقال ستروير في تصريحات لبرنامج “صباح الخير إرديفيزي” على قناة “أو أس بي أن” في نسختها الهولندية، ردا على سؤال بخصوص مستقبل رامز زروقي: “أعتقد بأنه سيبقى في النادي. إذا كان هناك ناد يريد ضمه عليه أن يقدم عرضا جيّدا”، وتابع المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن نادي تفينتي لن يفرط في لاعب الوسط المتألق بسهولة، وصرح: “يمكنهم (الأندية) تقديم العروض، لكن لا يمكنني تصور حدوث ذلك الأمر (رحيل زروقي)..”، قبل أن يوجه نصيحة ذهبية لنجم “الخضر”، وقال: “من الأفضل بالنسبة له أن يبقى في الفريق”، وزاد ستروير: “إنه يلعب جيّدا ويشعر بالراحة والسعادة مع النادي”، قبل أن يضيف: “إنه يتواجد بانتظام مع المنتخب الجزائري”، وأردف: “من الجيّد بالنسبة له البقاء. بعض اللاعبين يقررون الرحيل في وقت مبكر”، في إشارة إلى أن المدير الرياضي لتفينتي يرى بأن زروقي ليس جاهزا بعد لخوض تجربة في دوري أقوى من نظيره الهولندي.

وشدد المدير الرياضي للنادي الهولندي على أن الإدارة مصرة على الاحتفاظ بنجوم الفريق الحاليين وفي مقدمتهم زروقي، وقال بهذا الخصوص: “نريد الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين وأصحاب الخبرة”، مضيفا: “لا أرى إمكانية رحيل أي لاعب. صحيح أن هذا الأمر ممكن لكنها تبقى مشكلة رفاهية بالنسبة لنا”، علما أن زروقي خاض هذا الموسم 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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