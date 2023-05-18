إدارة تولوز تعيد المغربي أبو خلال إلى التدريبات الجماعية للنادي
أعلن نادي تولوز عودة لاعبه المغربي زكريا أبو خلال إلى التدريبات الجماعية للنادي بعد نهاية التحقيق الذي قامت به الإدارة.
وقال النادي الفرنسي في بيان له عبر حسابه الخاص على “تويتر” أن نتيجة التحقيق تفيد أن المعلومات التي نشرتها شبكة “أر أم سي” لا تعكس الوقائع الحقيقة لما حدث بين اللاعب والنائبة المسؤولة عن الرياضة في مدينة تولوز، خلال احتفالات الفريق بتحقيق لقب كأس فرنسا الشهر الماضي.
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Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Aboukhlal a eu lieu en présence de la direction du Club.
À la suite de cette réunion, nous en avons conclu… pic.twitter.com/pB6qDODHlx
— Toulouse FC (@ToulouseFC) May 18, 2023
نادي تولوز يستبعد مهاجمه المغربي أبو خلال لهذا السبب
وكان نادي تولوز قد قرّر استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة في المدينة.
واستبعد أبو خلال من الفريق المحترف، حتى إشعار آخر، بحسب ما أعلن نادي تولوز في بيان عبر على صفحته الرسمية على “تويتر”.
وأضاف النادي في بيانه: “لن يعلّق النادي في انتظار نتائج تحقيق داخلي”.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́
Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une… pic.twitter.com/DGcS2CBfIh
— Toulouse FC (@ToulouseFC) May 15, 2023
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن اللاعب البالغ 23 عاما دخل في مشادة كلامية مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة في 30 أفريل الماضي.
وبحسب معلومات نشرتها “أر أم سي سبور” فإن اللاعب المغربي قال للمسؤولة أن النساء في بلده “لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة”، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا.
L’attaquant de Toulouse, Zakaria Aboukhlal, aurait tenu des propos misogynes à l’égard d’une élue de la ville. En attendant d’en savoir plus, le TFC a décidé de mettre son joueur à l’écart.
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— Le Parisien (@le_Parisien) May 15, 2023
وتسلط الأضواء للمرة الثانية، في ظرف يومين على اللاعب المغربي، الذي رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي.
ولم يعاقب نادي تولوز اللاعب، خلافا لنانت الذي سلط عقوبة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، بعد رفضه المشاركة في حملة دعم المثليين.