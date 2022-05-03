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إدارة الموقع
رياضة

إدارة “تويتر” تردّ على محرز

علي بهلولي
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إدارة “تويتر” تردّ على محرز

ردّت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء، على طلب النّجم الجزائري رياض محرز.

وكان رياض محرز قد ناشد المدير الجديد لـ “تويتر” – مازحا – بِأن يُعيد له العلامة الزرقاء، التي ترمز إلى أن صفحته في موقع التواصل الاجتماعي مُوثّقة.

وفعلا، استُجيب لِطلب قائد “محاربي الصّحراء”، واستعاد رياض محرز العلامة الزرقاء في صفحته بِموقع “تويتر”.

وتعلم إدارة موقع “تويتر” بِأن رياض محرز يملك شعبية جارفة، ليس في الجزائر فحسب بل في العالم بِرمّته. لذلك لا تُريد الاستغناء عن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يُعتبر وجوده في هذا الموقع نوعا من الإشهار لـ “تويتر”. مع الإشارة إلى أن نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي لا يملك حسابا بِهذا الموقع، لِحاجة في نفس “البرغوث”.

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