إدارة جباري تتفق مع قديورة.. وحديث عن مفاوضات مع تايدر

الحمراوة فازوا وديا برباعية على شبيبة سيق

تسارعت الأحداث داخل بيت مولودية وهران بخصوص الاستقدامات قبل غلق باب التعاقدات الشتوية بعد أسبوع واحد من الآن، حيث أكدت إدارة الحمراوة عن التوصل لاتفاق مع اللاعب الدولي عدلان قديورة من أجل حمل قميص النادي خلال الفترة المقبلة، وتدعيم الصفوف مع قدوم المدرب الجديد عبد القادر عمراني.

وقد صنعت هذه الصفقة الحدث في الشارع الرياضي الوهراني لأنها لم تكن متوقعة، كما أن الكثيرين اعترضوا عليها ليس رفضا للاعب قديورة الذي لعب في مستويات عالية، وإنما رفضا لسياسة الإدارة الحالية التي يقودها جباري، مشيرين إلى الديون الكبيرة التي يعاني منها النادي والتي وصلت عتبة 21 مليار سنتيم، وهي مرشحة للارتفاع أكثر جراء جلب لاعبين من أمثال عدلان قديورة والذين يتقاضون رواتب مرتفعة ستزيد الطين بلة من وجهة نظرهم، إلا أن جباري وعلى ما يبدو غير آبه بهذه الانتقادات، وهو الذي يتواجد حاليا في فرنسا بغية ترسيم عملية انتقال اللاعب.

كما أشارت مصادر أخرى إلى انطلاق المفاوضات مع لاعب الخضر السابق سفير تايدر، لكن رغبة اللاعب اصطدمت برفض زوجته التنقل معه إلى الجزائر والعيش فيها بحسب مصادر إعلامية، وهو ما قد يعرقل عملية انتقاله لخوض تجربة في الدوري الجزائري.

على صعيد آخر، خاض الحمراوة مباراة ودية تحضيرية هي الأولى والأخيرة لهم في تربص مدينة مستغانم، والذي سيستمر لمدة أسبوع، حيث واجه رفقاء الحارس سوفي شبيبة سيق الناشط في بطولة ما بين الرابطات أول أمس بملعب الشهيد أحمد زبانة، وانتهى اللقاء بفوز عريض للمولودية قوامه أربعة أهداف مقابل واحد، حيث تناوب على تسجيل الأهداف كل من لقرع، بن علي، قنينة، ويدادان، وسمحت هذه المباراة التحضيرية للمدرب الجديد عبد القادر عمراني بالوقوف عن كثب على جاهزية أشباله، وكذا مستوى الموجودين ضمن التعداد، وصرح بعد نهاية اللقاء بأن عملا كبيرا لا يزال بانتظاره، خاصة على الصعيد المعنوي بما أن الفريق فقد الثقة بشكل كبير، وعليه استرجاعها، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل بجد، حتى يتمكن هذا النادي الكبير من العودة لمكانته الحقيقية التي يستحقها.