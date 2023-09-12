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رياضة
بوعلام عميروش يشرف على عملية انتقاء الشبان

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

ط. بوغراب
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إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

أعلنت إدارة رائد القبة، برئاسة رياض لشهب، عن قيامها بكل الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل استرجاع مقر ومقهى النادي، بعدما قررت بلدية القبة تهديمهما، بسبب هشاشة البناية.

وطمأنت إدارة رائد القبة أنصارها،، عبر بيان رسمي نشرته الثلاثاء على صفحتها الرسمية عبر “الفايسبوك، وأكدت أنها ستعمل بكل جهد من أجل الدفاع عن حقوق النادي، واسترجاع مقهى الفريق، ومقره الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من تاريخ النادي.

وفي سياق آخر، انطلقت، صبيحة الثلاثاء، عملية انتقاء اللاعبين المولودين في 2010، فئة (أقل من 14 سنة)، حيث ستتواصل عملية انتقاء اللاعبين لأسبوع كامل، بمعدل ساعتين في الأربعاء، وهو الأمر الذي استحسنه هؤلاء الأطفال، حيث سيمنح لهم الوقت لتفجير إمكانياتهم، واستفادة مدرسة القبة من لاعبين جيدين في الفئات الشبانية.

وستشهد عملية الانتقاء، عودة الأسطورة بوعلام عميروش، وأفضل مكتشف للمواهب إلى بيته، حيث سيشرف على كل حصص الانتقاء المبرمجة، الأمر الذي أثلج صدور كل أسرة رائد القبة، بالنظر لما سيقدمه عميروش لأبناء النادي، حيث كان سببا في بروز العديد منهم، على غرار إيلول ويحيى شريف، وغيرهما من الأسماء التي صالت في الملاعب الجزائرية.

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