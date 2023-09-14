إدارة ران: غويري لم يتّخذ بعد قرار تمثيل ألوان الجزائر

نفت إدارة نادي ران الفرنسي، الخميس، أن يكون لاعبها الجزائري المُغترب أمين غويري قد اتّخذ قرار تمثيل ألوان “الخضر”.

وقال المدير الرياضي لِنادي ران فلوريان موريس: “تحادثت مع أمين بِشأن تغيير الجنسية الرياضية لِمصلحة الجزائر. لِحدّ الآن، لم يتّخذ القرار بعد”.

وتطرّق فلوريان موريس إلى هذا الأمر في مؤتمر صحفي، قدّم فيه للإعلام الفرنسي لاعبَين جديدَين ضمّهما فريقه ران.

وكان النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح مُؤخّرا، بِأن المهاجم غويري بات لاعبا جديرا بِتقمّص زيّ “مُحاربي الصّحراء”.

وتُمارس إدارة نادي ران والصّحافة الفرنسيتَين ضغوطا قوية على غويري، لِصدّه عن تغيير الوجهة من “الديكة” إلى “الخضر”. مثلما كان الشّأن سابقا مع نبيل فقير وحسام عوّار وبدر الدين بوعناني، وغيرهم.