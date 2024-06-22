إدارة روما اقترحت على عوّار تحويله إلى هذا النّادي

تُجري إدارة نادي روما الإيطالي هذه الأيّام مفاوضات مع مُمثّلي أعمال اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، بِغرض تحويله إلى فريق آخر.

وكان متوسّط الميدان عوّار (25 سنة) قد انتقل إلى نادي روما في الصّيف الماضي، لِمدّة 5 مواسم. لكنّه اكتفى بِخوض 15 مباراة فقط أساسيا، من أصل 54 مواجهة لِفريق “الذّئاب” في كلّ المنافسات الرّسمية.

واقترح المدير الرّياضي لِنادي روما فلورون غيسولفي تحويل عوّار إلى فريق نيس الفرنسي، تقول صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

ويضمّ فريق نيس الفرنسي في صفوفه أربعة لاعبين دوليين جزائريين، وهم: متوسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجمان بدر الدين بوعناني وبلال براهيمي، والحارس تيدي بولهندي. وفي الموسم المقبل، سيخوض مسابقة الدوري الأوروبي.