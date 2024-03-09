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رياضة

إدارة ريال مدريد تضع احتمالين بخصوص موعد تقديم مبابي

عمر سلامي
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إدارة ريال مدريد تضع احتمالين بخصوص موعد تقديم مبابي
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كيليان مبابي

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد سيعلن عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي، عقب انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الريال تضع احتمالين بخصوص موعد تقديم مبابي، يعتمد الأول على عدم وصول النادي الملكي أو باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في الفاتح من جوان المقبل.

وأكدت “ماركا” أنه في هذه الحالة سيتم تقديم مبابي خلال الأسبوع الذي سيشهد إقامة النهائي أيفي الفترة من 27 ماي إلى 2 جوان المقبلين، بما أن الدوري الفرنسي سيختتم يوم 18 ماي.

وأضافت إذا وصل باريس أو الريال إلى نهائي دوري الأبطال سيكون تقديم مبابي في الفترة من 3 إلى 6 جوان المقبل، قبل أن ينضم اللاعب إلى منتخب “الديوك”،استعدادا لخوض اليورو.

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