إدارة سبورتنغ لشبونة تلجأ إلى هذا الحل لإنهاء مشكلة سليماني

وجهته ستكون فرنسية بنسبة كبيرة جدّا

يتجه المهاجم الجزائري، إسلام سليماني، نجم سبورتنغ لشبونة لإنهاء معاناته مع النادي البرتغالي قبل أيام فقط من غلق سوق التحويلات الصيفية، من خلال تفكير إدارة “الأسود” في القيام بخطوة جوهرية يكون وقع نتائجها إيجابيا على طرفي النزاع، بحسب متابعين.

وكان الهدّاف التاريخي لـ”الخضر” استبعد من الفريق الأول لسبورتنغ منذ شهر أفريل الماضي بقرار من المدرب روبن أموريم، والذي وضعه أيضا على لائحة اللاعبين غير المرغوب فيه والمعروضين للبيع هذا الصيف رغم تبقي عام واحد في العقد الذي يربط نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق والنادي البرتغالي، ونشر الحساب المختص في متابعة أخبار نادي سبورتنغ لشبونة على “تويتر” باللغة الفرنسية، نقلا عما أوردته صحيفة “أجوغو” البرتغالية ذائعة الصيت، تغريدة قال فيها إن إدارة النادي البرتغالي تفكر في الاتفاق مع إسلام سليماني لفسخ عقده بالتراضي حتى تغلق ملفه بصفة نهائية، بعد أن فشلت في بيعه بسبب عجز الأندية الراغبة في ضمه عن توفير المتطلبات المالية لنادي سبورتنغ.

وأرجع متابعون توجه إدارة سبورتنغ نحو هذا الحل، الذي كان اقترحه وكلاء الهداف التاريخي لـ”الخضر” في وقت سابق، إلى رغبتها في التخلص من الراتب السنوي الكبير لإسلام سليماني، على اعتبار أن بقاءه في الفريق وحتى دون أن يلعب سيلزمها بتسديد راتبه المقدر حاليا بـ3.2 مليون يورو، وهو الأمر الذي لا تتحمله خزينة النادي كما أكدته العديد من المصادر الإعلامية البرتغالية، وتابع نفس المصدر التأكيد على أن السبيل الوحيد لانتقال إسلام سليماني نحو ناديي ستاد بريست أو ريمس الفرنسيين، أكثر الأندية إصرارا على ضمه ومتابعة لقضيته، هو بالتواجد في وضعية لاعب حر، ما يعني بأنه سينتقل في صفقة مجانية ويكون له بذلك هامش من الحرية للتفاوض بخصوص قيمة راتبه السنوي الكبير، الذي كان عائقا كبيرا أمام العديد من الأندية التي اهتمت به.

وترى الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية أن نادي ستاد بريست سيكون الأقرب لحسم صفقة سليماني بالنظر لهذه المعطيات، بالنظر لوجود رغبة قوّية من نجم ليستر سيتي في اللعب إلى جانب زميله في “الخضر”، يوسف بلايلي، بالنظر للتفاهم الكبير بين النجمين على أرضية الميدان، ومحاولة تكرار شراكتهما الناجحة في المنتخب الوطني إلى نادي بريست.