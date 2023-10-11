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رياضة

إدارة “سوسطارة” تشرع في بناء مركزَي تدريب وتكوين

علي بهلولي
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إدارة “سوسطارة” تشرع في بناء مركزَي تدريب وتكوين
ح.م

شرعت إدارة نادي اتحاد العاصمة في تشييد مركزَي تدريب وتكوين، ومنشآت رياضية أخرى.

وكان الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، قد طالب الأندية بِتشييد مراكز تكوين، على أن يكون الأمر إجباريا انطلاقا من الموسم المقبل.

وقالت إدارة نادي “سوسطارة” إن الشركة المُكلّفة بِالتشييد محلّية وضُبطت هُوِّيتها، بعد أن طرحت إعلانا بِتاريخ سابق بِخصوص هذه الصّفقة.

وستُبنى المنشآت الرياضية لِنادي اتحاد العاصمة بِبلدية عين البنيان، على النّحو التالي: ميدان معشوشب طبيعيا، وثلاثة آخرين بِبساط اصطناعي، وميدانان داخل قاعتَين بِعشب اصطناعي.

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