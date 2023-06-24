إدارة “سوسطارة” تُحذّر مُنتجي الأشرطة الوثائقية عن فريقها

قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة إنّها ترفض رفضا قاطعا، أن يستثمر غيرهم في صورة وانتصارات فريقها الكروي.

وأوضحت إدارة نادي “سوسطارة” في بيان لها نشرته سهرة الجمعة، أن بعض شركات الإنتاج السمعي البصري شرعت مُؤخّرا في إنجاز أشرطة وثائقية وتحقيقات، ترصد مشوار اتحاد العاصمة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم التي تُوّج بِلقبها مُؤخّرا، وأيضا كواليس فريق الأسود والأحمر.

وأضافت إدارة نادي الاتحاد العاصمي أنّها ترفض أيّ عمل مِثل المُشار إليه أعلاه، ما لا يمرّ صاحبه عبر مكتبها للحصول على رخصة استغلال صورة ورمز فريقها الكروي.