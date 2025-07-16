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رياضة

إدارة “سوسطارة” مستاءة لِهذا السبب

الشروق الرياضي
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إدارة “سوسطارة” مستاءة لِهذا السبب

أبدت إدارة نادي العاصمة استياءها، بِسبب بطء أشغال تشييد مركز التكوين الخاص بِفريقها الكروي.

وحمّلت إدارة نادي اتحاد العاصمة شركة البناء المكلّفة بِالتشييد، وأيضا مكتب الدراسات المراقب للعملية.

وفي أحدث بيان لها، قالت إدارة نادي “سوسطارة”: “بعد سلسلة من التنبيهات المتكررة التي لم تلقَ للأسف أي تجاوب جاد، قررت إدارة النادي بتاريخ 15 جويلية 2025 توجيه إعذار رسمي أول إلى كل من: مجمع كوسيدار، المكلّف بإنجاز الأشغال، ومكتب الدراسات أفميتال المسؤول عن متابعة المشروع”.

وعدّدت إدارة الفريق الذي أحرز كأس الجمهورية 2025 النقائص المسجّلة في:

واختتمت تقول:

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