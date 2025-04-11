إدارة شارلوروا تُوضّح بِخصوص مستقبل زرقان

قدّمت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي توضيحات، بِشأن مستقبل لاعبها الدولي الجزائري آدم زرقان.

ويرتدي متوسط الميدان زرقان (25 سنة) زي نادي شارلوروا منذ جويلية 2021، بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقال مهدي بايات ممثل إدارة نادي شارلوروا في أحدث تصريحات له، نشرها موقع إذاعة وتلفزيون بلجيكا: “آدم زرقان معنا منذ أربع سنوات. في مرحلة ما، عليه الرّحيل. لا نُحدّد سعرا للاعب، فالسوق هو الذي يحدّده”.

وكان زرقان قد صرّح للصحافة البلجيكية مؤخّرا بِنبرة مستاءة، وأشار إلى تفشّي “العنصرية” في سوق الانتقالات، موضّحا أنه لو كان بلجيكيا لتهاطلت عليه العروض.

وتُقدّر القيمة المالية الحالية في “الميركاتو” لِقائد نادي شارلوروا آدم زرقان، مبلغ 5 ملايين أورو، وهي الأعلى في الفريق البلجيكي. ويتموقع ثانيا مواطنه وزميله متوسط الميدان ياسين تيتراوي، بِقيمة مالية تُقدّر بـ 3.5 مليون أورو.

وينشط تيتراوي (21 سنة) في نادي شارلوروا منذ جويلية الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027، مع إمكانية إضافة موسم آخر.