-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة شباب بلوزداد تتعاقد مع لاعبين جديدين

عمر سلامي
  • 77
  • 0
إدارة شباب بلوزداد تتعاقد مع لاعبين جديدين
ح.م
فرانك مبيلا إيتوغا

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد عن تدعيم التشكيلة بلاعبين جديدين، يضافان إلى الأسماء التي تم استقدامها في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد شباب بلوزداد مع اللاعب مهدي بوجمعة لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز خط الوسط.

كما تعاقدت مع المهاجم الكاميروني، فرانك مبيلا إيتوغا، لمدة ثلاث سنوات، وهو اللاعب الذي كان ينشط في صفوف اتحاد خنشلة، حيث كان قد توّج بلقب هداف مرحلة الذهاب خلال الموسم الماضي.

ومن جهة أخرى، يواصل “الشباب” تحضيراته للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب نبيل معلول، في انتظار التحاق اللاعبين الجدد.

مقالات ذات صلة
مورينيو يلتحق بـ “الفالديبيباس” للشروع في التحضير للموسم الجديد

مورينيو يلتحق بـ “الفالديبيباس” للشروع في التحضير للموسم الجديد

ديشان يعلّق قبل مباراة ربع نهائي المونديال (فيديو)

ديشان يعلّق قبل مباراة ربع نهائي المونديال (فيديو)

بن طالب يترقب الضوء الأخضر لإنقاذ مسيرته الكروية

بن طالب يترقب الضوء الأخضر لإنقاذ مسيرته الكروية

كابيلو يعلّق على المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين

كابيلو يعلّق على المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين

المدرّب الجديد للخضر سيكونُ أمام وضعية لا يُحسد عليها ضدّ زامبيا وبورندي في تصفيات “كان” 2027

المدرّب الجديد للخضر سيكونُ أمام وضعية لا يُحسد عليها ضدّ زامبيا وبورندي في تصفيات “كان” 2027

بن ناصر يلتحق بنادي الشمال القطري

بن ناصر يلتحق بنادي الشمال القطري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد