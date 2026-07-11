إدارة شباب بلوزداد تتعاقد مع لاعبين جديدين

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد عن تدعيم التشكيلة بلاعبين جديدين، يضافان إلى الأسماء التي تم استقدامها في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد شباب بلوزداد مع اللاعب مهدي بوجمعة لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز خط الوسط.

كما تعاقدت مع المهاجم الكاميروني، فرانك مبيلا إيتوغا، لمدة ثلاث سنوات، وهو اللاعب الذي كان ينشط في صفوف اتحاد خنشلة، حيث كان قد توّج بلقب هداف مرحلة الذهاب خلال الموسم الماضي.

ومن جهة أخرى، يواصل “الشباب” تحضيراته للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب نبيل معلول، في انتظار التحاق اللاعبين الجدد.