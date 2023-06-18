إدارة شباب بلوزداد ترد على تصريحات مدوار

ردت إدارة شباب بلوزداد على تصريحات رئيس رابطة كرة القدم عبد الكريم مدوار، بخصوص عقوبة اللاعب زكرياء دراوي.

وكان رئيس الرابطة مدوار، قد أكد خلال تصريحاته للقناة الإذاعية الأولى، أن إدارة شباب بلوزداد تغيّبت عن جلسة لجنة الانضباط الخاصة باللاعب دراوي، ولم تتقدم بأي تقرير للجنة.

وقالت إدارة شباب بلوزداد في ردها على تصريحات مدوار: “ردًّا على تصريحات رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، تؤكد إدارة فريق شباب بلوزداد، أنها وبتاريخ الخميس 01 جوان 2023، قدمت طعنًا إلى رئيس لجنة الانضباط، كما هو موضح في الوثيقة الإدارية أدناه، بخصوص العقوبة القاسية التي وجهت لدراوي، على خلفية تلقيه للبطاقة الحمراء لقاء نجم مقرة يوم 31 ماي 2023، لحساب الجولة 24”.

وأضافت: “على عكس ما تم الإدلاء به من تصريحات من طرف رئيس الهيئة، فإن إدارة شباب بلوزداد قامت بإتباع جميع الخطوات القانونية لإعادة النظر في مدة العقوبة دون أن تتحصل على رد بالقبول أو الرفض، سواءً من اللَّجنة أو الرابطة”.

وكانت إدراة شباب بلوزداد قد طالبت بإسقاط عقوبة دراوي، قبل لقاء نهائي كأس الجزائر أمام جمعية الشلف، المبرمج يوم 22 جوان الجاري بمبعب ميلود هدفي بوهران.

وعوقب دراوي بأربعة مباريات، مع ايقاف التنفيذ في مبارتين منها، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة نجم مقرة لحساب الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى.