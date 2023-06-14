إدارة شباب بلوزداد “تستغيث” بِزفيزف

ناشدت إدارة نادي شباب بلوزداد مساء الأربعاء اتحاد الكرة الجزائري، بِالسّماح للاعبها زكريا دراوي بِخوض نهائي كأس الجمهورية.

ويُجرى النّهائي بين شباب بلوزداد وجمعية الشلف في الـ 22 من جوان الحالي، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

ودعت إدارة الشباب هيئة الرّئيس جهيد زفيزف إلى مراعاة أهمّية المباراة، ووزن متوسّط الميدان دراوي الذي يحوز صفة لاعب دولي (منتخب المحلّيين)، لِرفع العقوبة المُسلّطة عليه.

وكان دراوي قد طُرد بِالبطاقة الحمراء في مباراة شباب بلوزداد والمُضيّف نجم ومقرة، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة الوطنية، بِتاريخ الـ 31 من ماي الماضي. فعوقب بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين نافذتَين.

واستنفد دراوي مباراة واحدة، تتعلّق بِمواجهة البطولة أمام الزّائر مولودية البيّض، في الـ 6 من جوان الحالي.

وبِما أن مباراة الشلف هي اللّقاء الذي يلي مواجهة البيّض في أجندة الشباب، فإن دراوي سيغيب عن نهائي كأس الجمهورية.