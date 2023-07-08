إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا بعد مباراة اتحاد العاصمة

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا بعد مباراة إتحاد العاصمة، استنكرت فيه تعرض حافلة الفريق للرشق بالحجارة.

وقالت إدارة “الشباب” عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “تستنكر إدارة شباب بلوزداد، الانزلاق الذي صاحب نهاية لقاء الفريق ضد ضيفه إتحاد الجزائر بعد تعرض حافلة الفريق للرشق بالحجارة من طرف بعض أشباه أنصار الإتحاد”.

وأضافت: “رشق الحافلة بالحجارة عرض اللاعبين و الطاقم الفني للخطر، رغم أن اللقاء جرى في روح رياضية تامة وسط أجواء رائعة بين الأنصار”.

وفاز فريق شباب بلوزداد على اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة احتضنها ملعب 20 أوت، ليعمق بذلك رفقاء سالمي الفارق عن شباب قسنطينة إلى 14 نقطة.