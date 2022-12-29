-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا حول “الإعتداء” على أنصار الفريق

عمر سلامي
  • 225
  • 0
إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا حول “الإعتداء” على أنصار الفريق
ح.م
أنصار شباب بلوزداد في مدرجات ملعب اسماعيل مخلوف بالأربعاء

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا تستنكر فيه “الاعتداءات” و”المضايقات” التي طالت أنصار الفريق في مدينة الأربعاء، بعد مباراة “الشباب” أمام أمل الأربعاء.
وقال إدارة بلوزداد في بيانها: “تستنكر إدارة شباب بلوزداد، برئاسة محمد بن الحاج، الاعتداءات و المضايقات التي تعرض لها أنصارنا الأوفياء، بعد مواجهة أمل الأربعاء، لحساب الجولة الثامنة و المتأخرة من البطولة المحترفة موبيليس”.

وأضافت: “الاعتداءات التي طالت عددا من أنصارنا الأوفياء بمدينة الأربعاء، من طرف أشخاص لا يمثلون سكان المدينة المعروفين بحسن الضيافة”.

وفي الأخير، جاء في البيان: “يؤكد رئيس الفريق محمد بن الحاج أن الإدارة ستعمل على وضع خطة عمل تسهل من عملية تنقل الأنصار وتضمن لهم السلامة في التنقلات بالتشاور مع المسؤولين والسلطات العمومية”.

مقالات ذات صلة
هذا هو موقف نادي مونشنغلادباخ من رحيل بن سبعيني

هذا هو موقف نادي مونشنغلادباخ من رحيل بن سبعيني

“الكاف”: الجزائر ستُنظّم تظاهرة عالمية بِملاعب مُبهِرة

“الكاف”: الجزائر ستُنظّم تظاهرة عالمية بِملاعب مُبهِرة

آيت نوري.. هدف وثلاث نقاط وابتعاد عن منطقة الخطر

آيت نوري.. هدف وثلاث نقاط وابتعاد عن منطقة الخطر

منتخب كرة اليد في دورة ودية برومانيا تحسبا للبطولة العالمية

منتخب كرة اليد في دورة ودية برومانيا تحسبا للبطولة العالمية

محرز يبعث رسالة إلى منافسي “السيتي” على اللقب

محرز يبعث رسالة إلى منافسي “السيتي” على اللقب

المغربي لقجع يرغب في حضور العرس الجزائري لكن يشعر بِالذلّ في مكّة الثُوّار

المغربي لقجع يرغب في حضور العرس الجزائري لكن يشعر بِالذلّ في مكّة الثُوّار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد