إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا حول “الإعتداء” على أنصار الفريق

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا تستنكر فيه “الاعتداءات” و”المضايقات” التي طالت أنصار الفريق في مدينة الأربعاء، بعد مباراة “الشباب” أمام أمل الأربعاء.

وقال إدارة بلوزداد في بيانها: “تستنكر إدارة شباب بلوزداد، برئاسة محمد بن الحاج، الاعتداءات و المضايقات التي تعرض لها أنصارنا الأوفياء، بعد مواجهة أمل الأربعاء، لحساب الجولة الثامنة و المتأخرة من البطولة المحترفة موبيليس”.

وأضافت: “الاعتداءات التي طالت عددا من أنصارنا الأوفياء بمدينة الأربعاء، من طرف أشخاص لا يمثلون سكان المدينة المعروفين بحسن الضيافة”.

وفي الأخير، جاء في البيان: “يؤكد رئيس الفريق محمد بن الحاج أن الإدارة ستعمل على وضع خطة عمل تسهل من عملية تنقل الأنصار وتضمن لهم السلامة في التنقلات بالتشاور مع المسؤولين والسلطات العمومية”.