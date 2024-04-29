إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا حول مباراة مولودية وهران

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا حول التحكيم وظروف الاستقبال خلال مباراة مولودية وهران، التي لعبت سهرة الأحد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

واستنكرت إدارة “الشباب” الأحداث التي صاحبت المباراة، والتجاوزات التحكيمية التي وصفتها بالتعسفية.

وقالت إدارة “الشباب” في بيانها: “في مشهد لا يمت بصلة مع الروح الرياضية ومبادئ لعبة كرة القدم، ناهيك عن الظروف التي طرأت على مجريات لقاء الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى، الذي حل فيه نادينَا ضيفًا على مولودية وهران، تستنكر إدارة شباب بلوزداد وبشدة الأحداث التي صاحبت المباراة التي عرفت سوءَ استقبالٍ من طرف أصحاب الأرض وتجاوزاتٍ تحكيمية واضحة”.

وأضافت: ‘ التجاوزات التحكيمية أثرت بشكل جليٍّ على نتيجة اللقاء، حيث اضطر الطاقم التحكيمي لاتخاذ قرارات تعسفيَّة تحت الضغط، رغم أن المواجهة بُثَّت على المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومي”.

وأضافت: “وصلت حالة التسيُّب في المباراة إلى تعرض اللاعبين إلى اعتداءات متكررة من طرف غرباء، تم توثيقها بعدسة خلية الإعلام التابعة لفريق شباب بلوزداد بين الشوطين، هذا وتجدر الإشارة أن إدارة الفريق تقدمت بشكوى رسمية لهيئة رابطة كرة القدم المحترفة فصَّلتْ من خلالها جميع الاحترازات”.