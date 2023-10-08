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رياضة

إدارة شباب بلوزداد تنهي مهام المدرب فندنبروك

عمر سلامي
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إدارة شباب بلوزداد تنهي مهام المدرب فندنبروك
أرشيف
سفان فندنبروك

أعلنت إدارة شباب بلوزداد فسخ عقد المدرب البلجيكي سفان فندنبروك، بالتراضي، بعد الهزيمة أمام اتحاد خنشلة.

وقالت إدارة “الشباب” عبر صفحتها الرسمية: “قام صبيحة اليوم رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد السيد “مهدي رابحي” بفسخ عقد المدرب البلجيكي “سفان فندنبروك” بالتراضي و إقالته من العارضة الفنية للفريق وذلك بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين”.

وتعرض المدرب فندنبروك لانتقادات شديدة، بعد الهزيمة، بثلاثة أهداف لهدفين أمام اتحاد خنشلة، بملعب 20 أوت في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

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